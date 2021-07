La Sampdoria questa mattina, dopo colazione, è partita per il ritiro estivo di Ponte di Legno. La società blucerchiata resterà in Val Camonica fino al 30 luglio, e saranno giornate molto impegnative per Roberto D’Aversa, che diramerà nel frattempo anche la lista dei convocati, compresi gli assenti che faranno ritorno dalle ferie ‘extra’ concesse post nazionali.



Ieri però D’Aversa ha approfittato della presenza a Genova di Carlo Osti per un summit, utile a toccare i temi caldi di mercato tra possibili acquisti, probabili cessioni e vari esuberi. Secondo Il Secolo XIX l’ultimo nome aggiunto alla lista sarebbe quello di una vecchia conoscenza di D’Aversa, ossia il terzino Vincent Laurini.