Sampdoria, summit Manfredi-Pirlo: proposto il rinnovo al tecnico

C'è da programmare il futuro, in casa, tra gli scenari in seguito al possibile addio definitivo di Ferrero, una dirigenza da sistemare e puntellare per quanto riguarda l'area tecnica, una squadra da costruire per l'obiettivo Serie A e anche il futuro di Andreada sciogliere. Il presidente Manfredi si sta già muovendo in questi giorni per progettare la Samp che verrà, a partire proprio dal destino del tecnico, molto chiacchierato in queste ore.Recentemente infatti si è diffusa la voce che Pirlo stesse valutando e soppesando le alternative per il suo futuro, anche se come detto dallo stesso mister sarebbe pronto ad affrontare unan cadetteria alla guida della squadra. Quella di oggi in tal senso può essere una giornata cruciale perché è in programma untra l'alleantore e il patron blucerchiato per iniziare a parlare della prossima stagione, e della posizione dell'ex bianconero.

Secondo La Repubblica Manfredi e la Samp sarebbero intenzionati a ripartire da Pirlo, tanto è vero che l'imprenditore sarebbe pronto ad offrire un. L'attuale accordo tra il Doria e Pirlo tra l'altro non è in scadenza, dal momento che va sino a giugno 2025, ma il patron doriano vorrebbe proporre un prolungamento e un ruolo più centrale al mister nel progetto del club.