Tra un paio di settimane, la Sampdoria partirà alla volta di Ponte di Legno per il ritiro estivo. Anche per questo motivo, i vertici societari blucerchiati si sono dati appuntamento a metà settimana, per affrontare due tematiche piuttosto importanti: una riguarda lo staff di Giampaolo, e l'altra il futuro di Carlo Osti.



Il gruppo di lavoro dell'allenatore blucerchiato infatti potrebbe perdere due membri. In partenza ci sono il video analyst Spalla e il preparatore dei portieri Lorieri. Entrambi sembrano diretti verso lo Spezia, hanno ricevuto proposte migliorative e, scrive Il Secolo XIX, né la Samp né Giampaolo avrebbero preso benissimo questa situazione. L'altro nodo, invece, riguarda Carlo Osti, anche lui corteggiato dallo Spezia.



Da Corte Lambruschini hanno quindi convocato tutti per metà settimana, in modo da affrontare le questioni di persona. Comunque, Lanna e Romei si stanno cautelando. Ad esempio, potrebbe tornare Luigi Turci come collaboratore di Giampaolo, mentre Osti non sarebbe sostituito.