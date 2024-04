Sampdoria, svelato il nuovo sponsor di maglia: è Rendimax

Non si è ancora conclusa la cessione delle ultime quote dellada Massimo, ex-patron, a Matteo, nuovo proprietario, ma per il club blucerchiato arrivano nuove buone notizie dal punto di vista economico. La società genovese ha infatti chiuso un nuovo accordo per il main sponsor di maglia che presenterà già dalla prossima garaA partire dalla gara contro il Südtirol, in programma sabato 12 aprile alle ore 14.00, allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova(e al centro della quale è presente lo scudetto) e prenderà il posto del precedente sponsor, il conto deposito di Banca Ifis.

Rendimax, riporta Calcio & Finanza rappresenta il punto di contatto tra la Banca Ifis e il mondo del risparmio. "Portare il brand di un prodotto storico e vincente come questo sulle maglie della Sampdoria rappresenta un’evoluzione del rapporto tra la Banca e il club che si consolida ogni giorno di più" sono le dichiarazioni in coro dei diretti interessati.