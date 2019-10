Tapiro d'oro per Massimo Ferrero: il presidente della Samp, ultima in classifica, è intervenuto nel corso della tramissione di Canale 5 per commentare la mancata cessione del club blucerchiato a Gianluca Vialli: "Una sola vittoria? Pensa se non vincevamo manco quella, sarebbe stato peggio. Sono molto dispiaciuto per Di Francesco, però non so cosa gli sia capitato. Non aveva certezze.



SU CASSANO E I CONSIGLI PER RANIERI - "No, questa cosa di Cassano non la so. Mentre con Totti, su Ranieri, mi ha detto che era una bella Ferrari, quella che ci voleva qui".



SU VIALLI - "Anche se mi vogliono male perché pensano che non gli abbia fatto realizzare un sogno, questo Tapiro lo dedico a Vialli: casa Samp è sempre aperta per lui. Forza Vialli e viva la Sampdoria".