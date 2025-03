Sampdoria, tegola Ioannou: infortunio muscolare, c'è lesione

AFP via Getty Images

Tegola sulla, che dovrà fare i conti con l'ennesimo infortunio stagionale in un'annata già complicata dal punto di vista fisico, seppur non paragonabile alla stagione 2023-2024 sotto questo aspetto. A fermarsi è Nicolas, esterno cipriota arrivato in estate dal Como. Il laterale mancino ha accusato un problema durante la partita di Bari. Ioannou è stato sostituito al 37’ della ripresa, poco prima aveva anche provato la conclusione, ma la trasferta del San Nicola gli ha lasciato uno strascico fisico. Il terzino sinistro ha avvertito un dolore e, sottoposto ieri a esami strumentali, ha riportato una

Ioannou ha già iniziato le terapie e il programma di recupero, ma una lesione muscolare prevede tempi di rientro variabili a seconda del grado e dell'entità dell'infortunio. In ogni caso, sarà costretto aPer fortuna della Samp e del giocatore, dopo la gara casalinga contro il Palermo e la trasferta con la Reggiana, ci sarà la sosta e il Doria tornerà in campo il 29 marzo contro il Frosinone. Sulla fascia sinistra il suo sostituto sarà Beruatto. A proposito di infermeria, sabato la Sampdoria potrebbe ritrovare tra i convocati Ghidotti, anche se la porta resterà saldamente nelle mani di Cragno.