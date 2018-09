Tutti quanti al Ferraris al 36' del primo tempo si sono resi conto che l'infortunio occorso a Riccardo Saponara era più serio del previsto. Il trequartista della Sampdoria, autore sino a quel momento di una partita impeccabile, ha iniziato a toccarsi il retro della coscia, si è bloccato immediatamente e ha lasciato il terreno di gioco zoppicando. "Lesione al bicipite femorale della coscia destra", è stato il responso degli esami a cui il giocatore si è sottoposto. Non propriamente una passeggiata.



Saponara dovrà rimanere fuori dalle 3 settimane ai 40 giorni, anche se la Sampdoria a Il Secolo XIX ha fatto sapere che "le condizioni precise del rientro si potranno stimare tra una decina di giorni".Saponara ha minimizzato, con un messaggio su Instagram dedicato al suo esordio: "L'esordio stagionale a casa nostra non poteva essere migliore, la prestazione collettiva è stata al limite della perfezione e l'atmosfera di Marassi.... bè, quella la conosciamo tutti" ha scritto il trequartista. "Unica nota negativa il mio infortunio che mi costringerà ad un piccolo stop".



La speranza è che il recupero fili nella maniera migliore possibile, anche perchè la sua ultima stagione a Firenze è stata condizionata dagli infortuni: si trattava di problemi diversi, che hanno riguardato la caviglia e il ginocchio. Per questo motivo la Samp non affretterà i tempi: nel mirino per Saponara c'è Samp-Inter del 23 settembre, ma il suo rientro potrebbe anche slittare ad inizio ottobre.