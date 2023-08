L'inseguimento ad un nuovo attaccante, per la Sampdoria, in questo momento sembra essere la priorità della dirigenza blucerchiata. Nei giorni scorsi ad esempio era emerso in maniera forte il nome di Stefano Okaka, ex doriano svincolato dopo l'esperienza in Turchia. Il fratello agente del calciatore ha confermato il gradimento per la piazza, ma il centravanti starebbe aspettando un'offerta araba particolarmente significativa, e la situazione resta in stand-by.



Alla Samp però nelle ultime ore sono stati accostati anche altri due giocatori. Uno è Simy. Il calciatore nigeriano, esploso a Crotone dove arrivò anche a segnare 20 gol in Serie A, attualmente è alla Salernitana dopo le non entusiasmanti esperienze di Parma e Benevento (1 gol con entrambe le maglie). L'altro nome sul taccuino è quello di Ilija Nestorovski, macedone classe 1990 appena svincolatosi dall'Udinese dopo quattro stagioni in Friuli.