La Sampdoria era convinta di avere in pugno Gian Marco Ferrari. Alla fine però la trattativa per il giocatore del Sassuolo, virtualmente chiusa, è saltata e il club blucerchiato si è trovato costretto a ricominciare la ricerca di un centrale d'esperienza a cui affidare le chiavi del reparto. Serve un giocatore con alle spalle parecchie stagioni di Serie A, e da Corte Lambruschini avrebbero pensato anche a Simon Kjaer, del Milan.



Secondo Il Secolo XIX dalla sede doriana sarebbe partita una telefonata direzione Milano, sponda rossonera, per sondare il terreno in merito al difensore danese classe 1989. La pista però secondo il quotidiano non sarebbe praticabile per la Samp, almeno per il momento. Inoltre, la volontà di Kjaer sembra essere quella di rimanere al Milan, nonostante il forte gradimento anche del Genoa, che ci aveva provato negli scorsi giorni.