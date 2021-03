Anche ieri, è andata in scena una puntata del nuovo tormentone di casa Sampdoria. L'argomento, come sempre, riguarda il rinnovo di Claudio Ranieri, ancora in attesa di una definizione. Il tecnico ha ributtato la palla nel campo di Ferrero, che si è detto soddisfatto della gestione tecnica del mister. Con la classifica tranquilla e i cinque punti mancanti alla fatidica quota 40, scrive Il Secolo XIX, i tempi per discutere sarebbero maturi.



Ferrero e Ranieri si sono già incontrati sabato in ritiro, e il Viperetta resterà a Genova sino a mercoledì, non è escluso quindi un nuovo summit per iniziare ad intavolare la trattativa. La distanza, come noto, è economica. I due milioni percepiti dall'allenatore sono troppi, e Ferrero vorrebbe riportarli ad una cifra più in linea con le esigenze della Samp. In caso di fumata nera, il Doria potrebbe cercare un nuovo allenatore.