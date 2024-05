AFP via Getty Images

Le grandi manovre per lain vista della prossima stagione coinvolgeranno anche la difesa, che ha perso due dei centrali titolari nello scorso campionato, Danielee Facundo Gonzalez. La sensazione è che l'uruguaiano difficilmente tornerà a Genova, mentre il Doria pare intenzionato a fare un tentativo per riportare a Bogliasco il centrale italiano di proprietà delL'accordo tra blucerchiati e gialloblù prevedeva un obbligo di riscatto per la Samp in caso di promozione in Serie A. Il risultato non è stato centrato e così Ghilardi ha fatto ritorno a Verona. Di recente il direttore sportivo dei veneti Sogliano ha ammesso di voler ragionare sul futuro del calciatore, ma pare che la Samp nei giorni scorsi abbia già effettuato uncon il club scaligero per valutare il ritorno del ragazzo classe 2003.

Uno che è mancato tanto alla Samp è stato Alex, out per tutta la stagione dopo un brutto infortunio e la conseguente operazione. L'anno prossimo potrebbe essere il campionato del rilancio per l'ex Bologna, che però ha un contratto troppo pesante per la Samp in scadenza nel 2025. Manfredi potrebbe proporre al calciatore un rinnovo con la cifra spalmata su più anni. Sempre in difesa, si avvicina il rinnovo di Piccini, che ha convinto, mentre molto probabilmente Murru lascerà a parametro zero. Da valutare Antonio, l'anno scorso il contratto era pagato dal Cagliari, guadagna tanto, potrebbe salutare.