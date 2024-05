Sampdoria, tentativo con l'Inter per tenere Stankovic

L'inizio dell'avventura con ladel portiere scuolaFilipera stato decisamente molto complicato. L'estremo difensore classe 2002, arrivato in estate in prestito secco a Genova, era alla prima esperienza da professionista in Italia, dopo quella appena conclusa al Volendam in Olanda, e la partenza in salita del campionato lasciava presagire grandi difficoltà. Il ragazzo aveva cominciato la stagione con due brutte papere, errori capaci di stroncare chiunque, figurarsi un calciatore poco più che ventenne. Stankovic però non si è demoralizzato: ha reagito, sfoderando prestazioni di assoluto livello e facendosi apprezzare da Pirlo e dai tifosi blucerchiati.

Le sue partite con la maglia blucerchiata non sono passate inosservate neppure intanto è vero che il figlio di Deki è stato precovoncato dalla Nazionale. Stankovic è stato inserito nell'elenco dei 50 preconvocati per l'Europeo, con grande soddisfazione ovviamente dell'Inter, che resta. La società di Suning infatti aveva girato il giocatore alla Samp in prestito secco, e adesso il numero uno doriano, dopo aver concluso la stagione a Genova, farà ritorno a Milano, mentre il percorso inverso dovrebbe compierlo Audero, che non verrà riscattato e rientrerà in Liguria, anche se la Samp probabilmente dovrà cederlo ugualmente avendo il portiere un ingaggio fuori budget per la Serie B.

Secondo Il Secolo XIX, la Samp sembra intenzionata ad effettuare unIn nerazzurro il giocatore è logicamente chiuso, la sensazione era che Marotta potesse decidere di 'prestare' nuovamente il ragazzo, magari in Serie A (si era mosso l'Empoli nelle scorse settimane). Gli uomini mercato blucerchiati però potrebbero fare un passaggio con il club proprietario per riportarlo a Genova, considerando che la Samp l'anno prossimo avrà bisogno di un portiere affidabile e dando per scontata la partenza di Audero.