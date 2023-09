La Sampdoria ha fatto un tentativo per un nome nuovo, mai circolato sino a questo momento. Il club blucerchiato sta provando a pescare in Germania il suo nuovo attaccante, e ha puntato Lucas Alario dell'Eintracht Francoforte.



Da Corte Lambruschini hanno contattato il club di Bundesliga per l'attaccante argentino classe 1992. Alario, ex Bayer Leverkusen e RIver Plate, secondo Sky Sport è in uscita dall'Eintracht con cui l'anno scorso ha segnato 1 gol. 'El Pipa', già vicino all'Italia in parecchie altre sessioni di mercato, a giugno è stato operato al ginocchio.