La Sampdoria ha un'idea per l'attacco. E' Samu Castillejo, esterno rapido e tecnico del Milan, richiesto espressamente da Giampaolo, suo grande estimatore ai tempi dell'esperienza in rossonero. Il gradimento blucerchiato è forte, il problema, per il momento è rappresentato dall'ingaggio dello spagnolo, piuttosto alto e fuori portata per il Doria.



Secondo La Gazzetta dello Sport, lo stesso Castillejo starebbe ammiccando alla Samp, anche a causa dell'anno e mezzo di contratto residuo con i rossoneri, e per la possibilità di avere un posto fisso da titolare e la possibilità di mettersi in mostra. Le parti dovranno trattare relativamente allo stipendio, principale nodo da sciogliere per imbastire la trattativa.