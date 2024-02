Sampdoria, tentativo per convincere Verre a partire: rinuncia al cartellino per aumentare il suo stipendio

Da settimane in casa Sampdoria si parla della possibile cessione di alcuni giocatori poco impiegati, o di quelli che avevano ingaggi pesanti e che non stavano rendendo quanto ci si aspettava. In quest'ultima categoria rientra soprattutto Valerio Verre, trequartista titolare con Pirlo ma non convocato per le ultime due giornate. A pesare sulla situazione di Verre sono state le voci di mercato, in particolare l'insistente corteggiamento dell'Hatayspor, società che sembrava vicinissima al numero 10 doriano ma rifiutata dal calciatore ex Verona.



Ieri si è diffusa ad esempio la voce dell'intesa trovata tra Sampdoria e Hatayspor per il trasferimento del centrocampista. Una cessione che per la Samp sarebbe estremamente auspicabile dal momento che Verre pesa sulle casse blucerchiate per 3 milioni di euro lordi, avendo ancora un anno di contratto (fino a giugno 2025). Per questo motivo la dirigenza doriana starebbe facendo il possibile per convincere il classe 1994 a salutare Bogliasco.



Secondo Tuttosport la Samp pur di spingere Verre verso la Turchia sarebbe disposta a rinunciare al costo del cartellino - che si sarebbe aggirato attorno ai settecento mila euro - per permettere all'Hatayspor di 'alzare' la sua offerta per lo stipendio di Verre, portandolo così a 1,3 milioni a stagione fino al 2026, 'prolungando' di fatto di un anno il contratto attuale. Bisognerà però trovare una quadra subito su queste basi: i tempi sono stretti, perché come noto il calciomercato in Turchia chiude domani.