L'impatto dello svincolato Bertolacci sulla Sampdoria è stato davvero ottimo, e per certi versi anche inaspettato. Per questo motivo il club blucerchiato sembra intenzionato a replicare nuovamente l'operazione, pescando nella lista dei calciatori disponibili da subito perchè liberi dai vari club. In tale ottica rientra ad esempio Andrea Raggi.



Difensore centrale, classe 1984, spezzino cresciuto nelle giovanili dell'Empoli, Raggi ha già vestito la maglia della Samp nella stagione 2008/2009. L'esplosione però è stata al Monaco, dove ha giocato per sette stagioni, dal 2012 al 2019, totalizzando 230 partite tra campionato e Coppe. Proprio nel Principato Raggi ha avuto come allenatore Ranieri, che adesso secondo Primocanale potrebbe ritrovare il giocatore alla Samp.