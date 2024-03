Sampdoria-Ternana: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Un'occasione per ladi mantenere vivo il sogno playoff, una chance importante per laper dare uno scossone alla lotta salvezza: Sampdoria-Ternana in programma domani sera alle 20.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova è un vero e proprio match spartiacque nella stagione di blucerchiati e umbri. La squadra di Andrea Pirlo dovrà fare i conti con la squalifica di Facundo Gonzalez e alcune assenze importanti, in particolare Benedetti ed Esposito. La formazione di Breda invece ha perso Sgarbi per infortunio, e dovrà quindi sostituire il classe 1997.

Partita: Sampdoria-TernanaData: 1 aprile 2024Orario: 20:30Canale TV: Sky Sport, DaznStreaming: Sky Go, Dazn, NowSampdoria-Ternana di lunedi 1 aprile alle 20.30 sarà trasmessa in diretta tv da Dazn e Sky su Sky Sport Calcio e Sky Sport al canale 251. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn e SkyGo.

Qualcherecupero importante per mister Pirlo, che però in settimana ha perso Benedetti per infortunio e Facundo Gonzalez per squalifica. Mancherà anche Esposito, assenza importante per la Samp. Il tecnico doriano ritrova però Borini, in ballottaggio per una maglia da titolare dal primo minuto con Alvarez, e soprattutto Pedrola. Recuperato anche Piccini, che andrà in panchina. Breda invece aveva meno dubbi di formazione, anche se il mister delle Fere deve fare i conti con l'improvviso infortunio di Sgarbi. Per sostituirlo, sfida tra Boloca e Sorensen. In avanti coppia rodata Pereiro Raimondo.

: Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru; Depaoli,Kasami, Yepes,Darboe,Barreca; Alvarez, De Luca. Allenatore: PirloTERNANA (3-5-1-1): Iannarilli; Sorensen, Capuano, Dalle Mura; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyythia, Carboni; Pereiro; Raimondo. Allenatore: Breda