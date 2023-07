La Sampdoria vuole trovare un altro difensore centrale per completare il reparto. Dopo Ferrari, i blucerchiati hanno puntato in maniera decisa Xavier Mbuyamba, classe 1999 di proprietà del Volendam. L'interesse sembra particolarmente significativo perché da Corte Lambruschini hanno già formulato tre offerte per il calciatore.



La prima proposta era stata di 1,5 milioni, la seconda da 2,3 era stata ritenuta ancora troppo bassa dagli olandesi mentre la terza, appena presentata, ha raggiunto quota 2,5 milioni di euro. La speranza blucerchiata è che il ritocco verso l'alto possa convincere il Volendam, che adesso dovrà dare una risposta. La Samp si fa forte anche del gradimento del giocatore, che ha già fatto sapere di volersi allenare agli ordini di Pirlo.