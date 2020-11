L'emergenza terzini a Genova, sponda Sampdoria, è sotto gli occhi di tutti. Il mancato acquisto di laterali da affidare a Claudio Ranieri era palese già dalla chiusura dello scorso mercato estivo, e il Doria ora sembra intenzionato a correre ai ripari a gennaio, pregando nel frattempo di non dover fronteggiare un infortunio di Augello o Bereszynski. Ieri nel capoluogo ligure si è svolto un summit tra gli uomini di mercato blucerchiati, che sonderanno il mercato in base alla lista stilata dal ds Osti e dal responsabile dello scouting Pecini, mentre sarà Ferrero a determinare i margini finanziari dell’operazione.



I nomi sul taccuino, scrive Il Secolo XIX, sono quelli di giovani di prospettiva da prelevare in prestito con diritto di riscatto o da acquistare a titolo definitivo. In passato, ad esempio, era stato monitorato Romain Perraud del Brest che però oggi sembra fuori portata per valore. Recentemente in Danimarca ha iniziato a circolare il nome di Nicolas Dyhr, diciannovenne di proprietà del Midtjylland, mentre ci sarebbero dei procuratori che starebbero spingendo il norvegese del Molde classe 1998 Birk Risa.