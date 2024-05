Sampdoria, tesoretto da Audero, Leoni e Bereszynski. Pedrola...

Getty Images

I tifosi dellasanno che la prossima sessione di mercato sarà l'ultima 'bloccata' per il club genovese. Compito non semplice, perché ciò significa che il Doria dovrà operare a saldo zero dovendo contestualmente allestire una squadra in grado di salire in Serie A. Per riuscirci i blucerchiati saranno costretti prima a cedere qualche pezzo pregiato, in modo da creare un vero e proprio 'tesoretto' da spendere per poter poi lavorare in entrata. I nomi candidati a realizzare questo gruzzolo sono quelli di Emile GiovanniIl portiere non verrà acquistato dall'Inter, tornerà alla base ma a Genova resterà poco. L'ex numero uno blucerchiato andrà presumibilmente ceduto, su di lui si sono mosse due neopromosse, il. Ad incentivare la cessione di Audero c'è anche l'ingaggio del numero uno, troppo alto per le casse doriane. Situazione leggermente diversa per Leoni. La Samptrattandosi di un riscatto ciò consentirà alla dirigenza genovese di portare il saldo in 'negativo' in partenza, poi i blucerchiati potrebbero valutare di vendere il calciatore ad una delle società interessate (si parla soprattutto del Torino) magari chiedendo di trattenerlo un altro anno in prestito.

C'è poi da sciogliere il nodo Estanis. Lo spagnolo si è appena operato, la Samp lo tratterebbe volentieri ma il Barcellona potrà decidere se riportarlo in Catalogna versando un milione di euro nelle casse blucerchiate. Sono in corso riflessioni in merito. La Samp vedrà rientrare dal prestito all'Empoli anche Bartosz. Il club spera in un grande Europeo del terzino (è tra i preconvocati della Polonia) in modo tale da poter alzare le suo quotazioni e magari cederlo,aumentando ulteriormente il tesoretto a sua disposizione.