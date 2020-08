La Sampdoria ha una filosofia di mercato ben precisa: prima le uscite, poi le entrate, questa è la strategia di Corte Lambruschini, che deve reperire anche un cospicuo tesoretto in modo da poter operare per quanto riguarda gli acquisti. Le chiavi per sbloccare il mercato doriano, scrive Il Secolo XIX, sono sempre le operazioni riguardanti Karol Linetty e Omar Colley, anche se per il momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali.



Il Doria però si attende anche i riscatti di altri tre giocatori, ossia Jeison Murillo dal Celta Vigo, Valerio Verre dal Verona e Gianluca Caprari, non più dal Parma bensì dal Genoa. Queste cinque potenziali uscite dovrebbero garantire un tesoretto di circa 40-45 milioni per la società di Ferrero, da reinvestire parzialmente nelle operazioni in entrata.