Sampdoria, Tey contrariato per la retrocessione. Oggi è a Milano per incontrare Manfredi e la dirigenza

Sono iniziate le giornate più complesse e delicate per la. Sullo sfondo c'è il caos Serie B, ma contemporaneamente la dirigenza del club blucerchiato dovrà fare anche i conti con il futuro e con la posizione di Joseph. Il principale finanziatore e azionista di maggioranza della controllante lussemburghese Gestio Capital Structuring&Investment Solution da ieri è in Italia, a Milano, per incontrare Manfredi, Fiorella e Messina, oltre all'avvocato De Gennaro. L'incontro logicamente lascia con il fiato sospeso i tifosi blucerchiati: da questo summit si capiranno le sue intenzioni.

L'imprenditore singaporese era arrivato in Italia convinto di dover fare i conti con il nuovo, inquietante scenario della Serie C, salvo poi trovarsi nel pieno del caso Brescia, che sembra aver un po' congelato la questione. Secondo Il Secolo XIXLa retrocessione si è rivelata un colpo inaspettato e particolarmente doloroso dal punto di vista economico.Il primo argomento di discussione con Manfredi riguarderà il budgetla prossima stagione, e Tey vorrebbe chiedere a Fiorella e Mancini in caso di Serie C di tagliare i costi. In caso di B invece il problema non si porrebbe: Tey avrebbe già dato in passato al CdA la disponibilità per. Nel giro di incontri di oggi previsti faccia a faccia anche con le banche coinvolte nel piano di ristrutturazione del debito: ultima maxirata in scadenza ai primi di ottobre, la cifra è di 6,5 milioni di euro.