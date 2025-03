Sampdoria, Tey insoddisfatto, ha parlato con Manfredi. Cruciale la partita con il Frosinone

Il livello di tensione perin programma domani al Ferraris di Genova, è altissimo. La gara, per i blucerchiati, ha il valore di una finale anche perché una vittoria metterebbe dei significativi tasselli nella corsa salvezza, attualmente unico obiettivo in una stagione che definire deludente, per il club genovese, è riduttivo.L'insoddisfazione della tifoseria fa eco con quella di Joseph, l'imprenditore di Singapore che sta finanziando il club.Tey è una figura piuttosto schiva, non ha mai parlato pubblicamente,e si rapporta solo con Manfredi. Al presidente però avrebbe di recente, visti i forti investimenti fatti nella Samp e i risultati raccolti. Anche se non sarà presente allo stadio, il suo intermediario di fiducia, Nathan Walker, seguirà da vicino la situazione. Figura chiave nei rapporti tra Tey, Manfredi e Messina, Walker ha un ruolo di rilievo anche nell'area tecnica e la sua presenza sottolinea l'importanza del momento, scrive Il Secolo XIX.

Nel frattempo, Manfredi ha già fatto sentire la sua vicinanza alla squadra con una visita martedì,Il messaggio è chiaro: c'è piena consapevolezza della necessità di una svolta e la partita contro il Frosinone assume un peso determinante per il prosieguo della stagione. Il presidente potrebbe intervenire ulteriormente, parlando alla squadradurante il ritiro pre-partita, per trasmettere un'ultima scossa. A testimonianza dell'attenzione della dirigenza, anche Messina, braccio destro operativo di Manfredi, era presente all'allenamento di ieri a Bogliasco per monitorare la situazione e valutare da vicino lo stato della squadra. La tensione è palpabile e la necessità di una reazione immediata è ormai un dato di fatto.