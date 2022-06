L'accordo tra la Sampdoria e la Salernitana per il centrocampista blucerchiato Morten Thorsby sembra ormai ad un passo. Le due società hanno trovato l'intesa economica, e il giocatore pare ormai indirizzato ad accettare la proposta dei campani. Thorsby ha un contratto in scadenza nel 2023, e il Doria vuole monetizzare subito.



Negli scorsi giorni, per il giocatore si era mosso anche il Napoli, che resta sullo sfondo. Ancora da definire in maniera precisa la formula, nonostante la fumata bianca sulle cifre. La Samp spingerà per un trasferimento a titolo definitivo del calciatore classe 1996.