Uno dei nomi più caldi in casa Sampdoria, per quanto riguarda il mercato in uscita, è quello di Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese, arrivato a parametro zero e impostosi con Ranieri, sembra godere di parecchio mercato. Spesso vengono accostati al numero 2 blucerchiato vari club, e si pensa che possa lasciare Genova in estate.



Numerose società italiane, tedesche e inglesi si sarebbero mosse per il calciatore ma, stando a Il Secolo XIX, per il momento a Corte Lambruschini non sarebbero ancora arrivate vere e proprie offerte. In caso la situazione rimanesse simile, la Samp dovrebbe studiare il rinnovo dal momento che il contratto di Thorsby scadrà a giugno 2023.