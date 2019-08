Dopo appena un paio di mesi in blucerchiato, per il centrocampista dellaMortenavrebbe potuto aprirsi un futuro totalmente diverso rispetto a quanto preventivato a gennaio. Il club genovese infatti ha ricevuto una proposta dalla, che avrebbe voluto prendere in prestito il centrocampista reduce da cinque campionati all'Heerenveen.Una soluzione, quella del prestito, che per il momento non riscuote particolare successo né all'interno della Sampdoria né da parte del calciatore. I blucerchiati infatti secondo Sky Sporte difficilmente mister Di Francesco darà il suoall'operazione, specialmente ora che Praet sembra diretto verso il Leicester. Bisogna poi tenere conto anche della volontà dello stesso Thorsby, che non prende affatto in considerazione la. Il centrocampista norvegese ha ribadito più volte il suo desiderio di rimanere alla Samp, giocandosi le sue carte in blucerchiato. E il suo futuro pare andare proprio in questa direzione.