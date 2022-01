Non solo movimenti in entrata per la Sampdoria. Il club blucerchiato deve anche vendere, per mantenersi e sopravvivere almeno sino a giugno, e i nomi papabili sono quelli di due centrocampisti, ossia Morten Thorsby e Kristoffer Askildsen. Il Doria ha già fatto sapere di essere disposto ad ascoltare, ed eventualmente accettare, proposte per i due giocatori. La formula preferita da Corte Lambruschini è quella del trasferimento a titolo definitivo, in subordine viene il prestito.



Il problema, per la Samp, è che entrambi i giocatori non spingono per lasciare Genova, anzi, hanno già fatto sapere di voler prendere in considerazione soltanto offerte per club, italiani o esteri, di fascia superiore. Askildsen ad esempio, fa sapere Il Secolo XIX, ha già rifiutato la proposta dell’Empoli.