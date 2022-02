Il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby avrebbe potuto giocare la sfida di lunedì tra i blucerchiati e l'Atalanta a maglie invertite. In estate, infatti, il club di Bergamo ha seguito e trattato a lungo il mediano blucerchiato, ritenuto da Gasperini adatto ad inserirsi nelle rotazioni nerazzurre per qualità fisiche ed atletiche.



A Corte Lambruschini erano pure arrivate alcune offerte per il centrocampista, una in particolare da circa 7 milioni. Si trattava di un importo ritenuto all'epoca troppo basso da Ferrero, che avrebbe voluto monetizzare maggiormente dalla cessione del calciatore classe 1996, arrivato da svincolato dopo l'esperienza all'Heerenveen.



Anche a gennaio l'Atalanta è tornata a sondare il giocatore, questa volta però in maniera meno decisa. Thorsby è rimasto quindi a Genova, ma è probabile che Gasperini, dalla tribuna, segua con attenzione la prestazione del numero 2 doriano.