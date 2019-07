A Genova, sponda Sampdoria, rischia di verificarsi una situazione davvero surreale. A farne le spese potrebbe essere il centrocampista Morten Thorsby, calciatore ex Heerenveen appena arrivato da svincolato. La Samp lo aveva messo sotto contratto a gennaio, causandogli anche alcuni problemi con il suo club dell'epoca (che lo aveva messo fuori rosa) ma ora, dopo alcuni giorni da blucerchiato, il norvegese potrebbe già salutare la Liguria.



Secondo Il Secolo XIX la Sampdoria sta trattando Malinovskyi, e a fargli spazio potrebbe essere proprio Thorsby. Il giocatore classe 1996 verrà valutato in ritiro da Di Francesco, che poi deciderà il da farsi. La Samp però avrebbe già ricevuto alcune proposte da squadre tedesche e inglesi per lui.