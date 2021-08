Nei giorni scorsi sembrava essersi raffreddata la pista Watford per il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby, ma nelle ultime ore la possibilità di vedere il giocatore trasferirsi in Inghilterra ha nuovamente preso quota. Nelle ultime ore infatti Corte Lambruschini ha avuto numerosi contatti con l'Inghilterra, e la trattativa secondo Sky sembra procedere spedita.



Il problema è quello rappresentato dall'ingaggio. ​Senza gli effetti del Decreto Crescita, Thorsby andrebbe a guadagnare in Premier League grossomodo la stessa cifra attualmente percepita, e il giocatore non è disposto ad accettare tale eventualità. Dalla Samp, comunque, filtra ottimismo in merito alla chiusura dell'affare con il Watford.