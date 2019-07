Le recenti dichiarazioni di Massimo Ferrero, che ha ammesso di voler cedere la Sampdoria e acquistare il Palermo, non sono state accolte in modo positivo a Genova. Secondo quanto riferisce l'Ansa, nella giornata di domani - al termine della presentazione di Eusebio Di Francesco e alla vigilia del raduno - i tifosi si daranno appuntamento alle 21:30 nel quartiere di Carignano, dove abita il patron blucerchiato, per una protesta collettiva.