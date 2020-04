Continua la querelle tra i tifosi dellae la dirigenza del club, in particolare Massimo. Oggetto di scontro, in questo caso, è il, andata in scena a porte chiuse. I tifosi doriani avevano chiesto di devolvere la quota dell'abbonamento in beneficenza, ottenendo una risposta negativa da parte del club, che aveva descritto l'iniziativa come "sotto tutti i punti di vista (organizzativo, amministrativo, fiscale) e con una tempistica lunga che non potrebbe consentire un aiuto immediato".Ciò aveva prodotto una reazione piuttosto negativa da parte dei tifosi, che avevano diramato un comunicato piuttosto duro in merito. Ieri invece i principali gruppi della Sud hanno pubblicato un altro avviso relativo alla questione: "Come avevamo promesso nel comunicato del 17 Marzo 2020, torniamo sull’argomento rimborsi per la partita Sampdoria – Verona, disputata a porte chiuse. Dal principio le nostre intenzioni erano quelle di ottenere un’importante, per dare un aiuto concreto nella battaglia contro il COVID-19" spiegano i tifosi."Per problemi di natura logistica “il presidente ferrero e l’U.C. Sampdoria” si son detti impossibilitati ad attuare questa operazione di rimborso. Abbiamo così deciso di metterci a disposizione per raccoglierenon goduta di quella partita, che verrà poi destinata, con la massima trasparenza, al reparto U.O. Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Ospedale San Martino".Come? "Ogni tifoso sampdoriano che vorrà aderire a questa iniziativa non dovrà far altro che compilare il modulo sottostante con i dati del proprio abbonamento/voucher entro Venerdì 17 Aprile 2020. Successivamentedella donazione".Il Secolo XIX di oggi riporta invece la replica della società blucerchiata, ​che "come altri club". Il Doria ha fatto sapere anche di aver contribuito "con donazioni proprie, tra club e tifosi, per circa 130 mila euro per il San Martino".