Marco Giampaolo può essere decisamente felice dei suoi nuovi centrali. Il tecnico dellalo ha ricordato più volte, quest'anno la formazione blucerchiata per quanto riguarda la difesa "è migliorata". Merito dell'esplosione di Andersen, un giocatore che l'allenatore continua ad elogiare (ancora qualche giorno fa: "Può essere la sorpresa della stagione") ma anche degli innesti di Lorenzoe OmarSi tratta di due calciatori molto differenti come caratteristiche. Giampaolo sino a questo punto della stagione li ha alternati, ma non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Tonelli: "Conosce la linea più di me", aveva dichiarato qualche tempo fa. Colley invece ha più margini su cui lavorare. Eppure garantisce centimetri e spessore al reparto. L'allenatore della Samp però ha spiegato anche che Tonelli "va gestito". E in effetti ieri il difensore fresco della convocazione in Nazionale ha svolto, e paga un po' di ritardo di condizione. Giampaolo non vuole rischiarlo, ecco perchè di fianco ad Andersen - inamovibile - contro il Sassuolo potrebbe anche partire Colley.I due protagonisti del ballottaggio che si riproporrà da qui alla fine della stagione invece stanno vivendo momenti: Tonelli come detto è stato chiamato dall'Italia, ha dichiarato di avere come obiettivo "quello di giocare 30 partite in stagione" e ha tributato i giusti meriti a Colley, affermando che se la difesa doriana è la meno battuta di Serie A lo deve anche al gigante arrivato dal Genk per 10 milioni. Colley invece non è stato convocato dal Gambia , di cui era capitano, ma resta fiducioso: vuole una chance in Serie A, magari già a partire da lunedì sera.