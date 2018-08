Sono allenamenti importanti ed intensi, quelli che la Sampdoria sta sostenendo in questi giorni. In palio ci sono le maglie da titolari per la partita con il Napoli, e soprattutto c'è la possibilità di invertire le gerarchie essendo ancora all'inizio del campionato di Serie A. Un obiettivo che è anche quello di Lorenzo Tonelli, arrivato l'ultimo giorno di mercato proprio dal Napoli e voglioso di riscatto contro la sua ex squadra.



La sensazione è che il centrale italiano tenga molto alla partita con gli azzurri, e Giampaolo nelle sedute del Mugnaini lo sta provando con regolarità. Il punto interrogativo nel caso di Tonelli può essere la tenuta fisica, ma le sue quotazioni paiono in rialzo. Ieri l'allenatore doriano, nelle classiche esercitazioni a gruppi, ha mischiato un po' le carte: lo ha provato insieme a Bereszynski, Colley e Tavares (tornato a lavorare con il gruppo). Anche Il Secolo XIX ipotizza questa possibilità, con Tonelli che potrebbe prendere il posto di Colley, giocando centrodestra e lasciando Andersen a sinistra.