Già dagli ultimi allenamenti della scorsa settimana il centrale della Sampdoria Lorenzo Tonelli ha evidenziato qualche fastidio fisico. Alla fine, Ranieri aveva convocato il difensore per La Spezia, ma non lo aveva utilizzato nel match del Picco. Anche ieri però il giocatore ex Napoli si è allenato a parte, e questo fa sorgere parecchi dubbi sul suo impiego sabato.



Le prossime sedute saranno decisive ma, rimanendo così le cose, è quasi scontata una riconferma del tandem formato da Omar Colley, fresco di rinnovo, e Maya Yoshida, anche perché l'altro centrale, Alex Ferrari, è sempre fuori per infortunio e rientrerà soltanto a fine gennaio.