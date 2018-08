La Sampdoria vuole consegnare a Marco Giampaolo un rinforzo per quanto riguarda la difesa. Il nome sul taccuino della dirigenza doriana è quello suggerito dallo stesso allenatore, ossia Lorenzo Tonelli, centrale classe 1990 esploso ad Empoli proprio sotto la guida del mister di Bellinzona. Il giocatore è molto vicino al trasferimento in blucerchiato, nonostante una forte concorrenza del Cagliari, ma attualmente ci sarebbe ancora un ostacolo da superare.



Il problema riguarda la formula del trasferimento. La Samp vorrebbe prendere il calciatore in prestito inserendo il diritto di riscatto, mentre il Napoli chiede l'inserimento dell'obbligo all'interno della trattativa. L'ultimo contatto tra le società non avrebbe infatti generato la fumata bianca. Secondo Sampnews24.com oggi le parti si aggiorneranno nuovamente, con l'obiettivo di trovare un'intesa. Sarà cruciale in questo senso la volontà dello stesso Tonelli di approdare a Genova, sponda Sampdoria.