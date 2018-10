Lorenzosi sta prendendo la sua rivincita a Genova, sponda. Dopo anni difficili a Napoli, condizionati da tanti problemi fisici e dal poco spazio, alla corte di Giampaolo il difensore è tornato sui livelli di Empoli. Tanto che è arrivata nuovamente anche la chiamata della Nazionale: "Sicuramente è stato, anche un’esperienza sotto tanti aspetti" ha raccontato a Sky Sport. "La vittoria era quello che serviva alla Nazionale. Si sta costruendo da sola, passo dopo passo. Il futuro è molto, di grandi prospettive".Ora la Samp è attesa dalla sfida con il Sassuolo, un'altra candidata al settimo posto: "In questo momento posso dire che non ci sono gare facili, lo dimostra l’andamento del campionato in generale. Tutte le squadre dimostrano di potersela giocare gara dopo gara.. Bisogna giocare al massimo, esprimendo il nostro gioco e le nostre qualità partendo da una buona base difensiva. Quella deve essere la nostra forza".Anche grazie a Tonelli, la retroguardia doriana è blindata. Addirittura, la migliore in Serie A. Il centrale toscano però divide i meriti con altri giocatori: "Non è solo merito mio, ma di tutti.Poi, è presto per parlare di miglior difesa. Al momento è un dato relativo - conclude - certamente bisognerà partire da questa base".