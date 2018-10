Al rientro dall'esperienza con la Nazionale, Lorenzoè pronto per stilare un bilancio di questi primi mesi alla. L'esperienza in blucerchiato sembra essere partita molto bene per il centrale arrivato in estate dal Napoli, e a confermarlo ci sono anche le sue dichiarazioni: "per quanto mi riguarda. Però sapevo che avrei potuto aiutare in qualche modo la squadra a fare prestazioni positive" ha ammesso. "Se la squadra ottiene buoni risultati, di conseguenza si riflettono su di te. Il calcio è bello e brutto per questo motivo: in un momento sei l’uomo più forte del mondo, nell’altro se sbagliCi vuole fortuna e consapevolezza nel saper cogliere il momento giusto e sfruttarlo nel migliore dei modi. È grazie a questo tipo di lavoro che puoi ottenere dei risultati a livello personale, come possono essere la convocazione in Nazionale o il gol all’Atalanta. Il gol l’ho fatto io, ma viene da un lavoro fatto tutti insieme, con schemi sulle palle inattive".L'obiettivo stagionale per Tonelli è chiaro: "Spero di fare almeno unaHo giocato cinque partite su otto, è un buon numero. Devo solamente essere bravo nella gestione dei carichi di lavoro durante la settimana in modo da arrivare al meglio alla partita, ma ora sto bene". Nell'intervista si parla anche di Fantacalcio, e gli aneddoti non mancano: "Non ho mai giocato al Fantacalcio, è un gioco che seguo solo da esterno. Fai conto però che. Oppure di non segnare per non farli perdere" ha spiegato il centrale a Fantagazzetta.com. "All’inizio era una cosa divertente, ma ora ogni domenica mi arrivano tantissimi messaggi. 'Devi vincere' oppure 'devi prendere 7 o farti una autorete per farmi vincere'. Addirittura una volta un ragazzo mi ha mandato una foto con tutta la sua formazione ed era vestito da allenatore che indica verso il campo incitando tutti i suoi calciatori tra cui me.Tutto fatto molto bene a livello grafico, divertentissimo".Per quanto riguarda il fantamercato però Tonelli non vuole sbilanciarsi: "Acquistarmi? Non lo so, sarebbe una bella responsabilità., però vorrei ricordare a tutti che sono un difensore, non devo fare gol tutte le domeniche. Magari potessi timbrare il cartellino ogni giornata, ma non è il mio ruolo. Il mio compito è quello di difendere e di limitare gli attaccanti avversari. Se non mi chiedono tutte le domeniche di regalargli un +3, allora sì. Altrimenti cercate un attaccante. C’è da dire che io spesso sono anche dal, spesso regalato. Quando mi capita penso 'ora i fantallenatori mi rompono le scatole per questo cartellino preso' ". Meglio allora investire su altri obiettivi: "perché sono calciatori che portano bonus tra gol e assist – consiglia Tonelli – oppure Saponara".