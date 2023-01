Attualmente, nella corsa a Ronaldo Vieira, centrocampista della Sampdoria, in pole sembra esserci il Torino. La squadra di Juric pare aver superato il Cagliari, altra pretendente al mediano inglese, nella corsa al calciatore, suggerito proprio dallo stesso Juric (che lo ha già allenato a Verona) alla dirigenza granata. I rossoblù, dopo aver visto sfumare Hongla, restano alla finestra.



Secondo Sky Sport il ds del Toro Vagnati questa mattina avrebbe riallacciato i contatti con la Samp e il collega Baldini per chiudere. Unico problema, il contratto del calciatore. Vieira è in scadenza a giugno, dovrebbe prima rinnovare con la Samp e poi eventualmente potrebbe partire direzione Torino.