Per Armando Izzo, Emiliano Moretti, Cristian Ansaldi, Tomas Rincon e Iago Falque, Sampdoria-Torino di domenica non sarà una partita come le altre: tutti e cinque questi giocatori conoscono bene le insidie dello stadio Luigi Ferraris essendo stato, in passato, il loro stadio.



Izzo, Moretti, Ansaldi, Rincon e Falque hanno tutti un passato nel Genoa, la partita contro la Sampdoria sarà quindi per loro una sorta di derby.