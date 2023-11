L'infermeria della Sampdoria resta sempre molto piena, ma una delle poche buone notizie di questi giorni riguarda il rientro con il gruppo di Nicola Murru. Il capitano doriano, out da oltre un mese e mezzo, ieri si è allenato con i compagni e quasi certamente sarà a disposizione per la trasferta di Brescia. L'ex Cagliari ha giocato per l'ultima volta lo scorso 7 ottobre, nell'1-1 con l'Ascoli.



Per un Murru che torna arruolabile però ci sono ancora tanti punti interrogativi. Estanis Pedrola, Leonardo Benedetti e Lorenzo Malagrida, ad esempio, hanno lavorato sì sul campo, ma impegnati in sedute individuali. Diffiicle pensare di poterli convocare al Rigamonti.