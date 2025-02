Sampdoria, torna Bereszynski: cambia la difesa con il Sassuolo

Getty Images

Tanti dubbi di formazione per mister Semplici in vista della sfida di venerdì sera, quando laospiterà a Marassi il Sassuolo capolista. Il tecnico blucerchiato deve dare una scossa alla squadra dopo la pesante sconfitta subita a Bolzano, in una gara molto controversa. La trasferta al Druso ha lasciato strascichi importanti: mancheranno sia Depaoli che Ferrari, entrambi espulsi nel corso del match.In difesa, dovrebbe rivedersi dal primo minuto Giorgio, fermato contro il Modena da una distorsione alla caviglia sinistra, ma rientrato in campo nei minuti finali della gara contro il Südtirol. L'ex Venezia guiderà un reparto che potrebbe essere completato da Curto e uno tra Riccio, Veroli e Bereszyński.

Proprio il polacco rappresenta la vera novità. Il capitano blucerchiato è fuori da alcuni mesi a causa di un serio infortunio muscolare, ma dalla scorsa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo. Si ipotizzava una sua convocazione già per Bolzano, che però non è arrivata. Venerdì sera, invece, Bereszyński tornerà tra ie potrebbe addirittura partirenel ruolo di braccetto nella difesa a tre.