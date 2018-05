Laè alle prese con numerose valutazioni in vista di questo finale di stagione. Ovviamente, tutti i reparti della formazione blucerchiata finiranno sotto la lente di ingrandimento, compresa la porta. I pali doriani da anni sono difesi da Emiliano Viviano, ma in caso il rapporto tra l'estremo difensore di Fiesole e Corte Lambruschini non dovesse proseguire, l'alternativa potrebbe arrivare dalla Croazia, e più precisamente dallaIl club della Capitale detiene infatti il cartellino di Adrian, portiere classe 1998 considerato un prospetto davvero molto promettente per quanto riguarda i giovani del suo paese. Già a gennaio la Samp era stata accostata al giocatore , che è stato prestato dalla Dinamo ai 'cugini' dellaZagabria, club nel quale milita oltretutto anche un altro sogno di mercato della Samp, Lovro Majer. Se dallo Sporting Lisbona dovesse arrivare un'offerta per Viviano, secondo Tuttosport Ferrero potrebbe virare sul giovane croato.