A Genova si continua a parlare della possibile cessione della Sampdoria, in particolare ora che hanno ripreso quota le voci di un inserimento di Gianluca Vialli nella trattativa. L'ex bomber, secondo le dichiarazioni rilasciate ieri da Gianluca Vidal, trustee della società blucerchiata, sarebbe insieme all'imprenditore Di Silvio e a Ivano Bonetti per rappresentare Sheikh Khalid Faleh Al Thani, presidente del cda di Prime Lands Real Estate e soprattutto componente della famiglia reale del Qatar.



Vidal dal canto suo ha fatto sapere di aspettare la chiamata da parte della famiglia Al Thani a Doha, per incontrare di persona gli esponenti degli sceicchi anche perché sino ad oggi i contatti sono sempre stati tra Di Silvio e Vidal, che però non ha mai dato accesso alla data room dal momento che mancava la documentazione completa per iniziare una due diligence. Ad un certo punto, scrive Il Secolo XIX, ha provato ad intervenire anche un intermediario presentatosi come fduciario degli investimenti esterni degli Al Thani. In tutto questo, pare che il presidente Lanna non sia mai stato contattato da Di Silvio, e che non abbia sentito neppure Vialli o Bonetti.