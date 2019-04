Tra derby e questioni societarie, è un periodo sicuramente ricco di impegni per la Sampdoria. Nel frattempo però non si ferma l'opera di scouting dei blucerchiati, che continuano a monitorare i mercati emergenti. Gli osservatori doriani si starebbero concentrando anche in Portogallo, dove gioca ​João Novais, centrocampista mancino classe 1993.



I media portoghesi raccontano di un interesse di lunga data da parte della Samp, che avrebbe monitorato il calciatore già la scorsa primavera, all'epoca della sua militanza nel Rio Ave. A luglio però Novais si è trasferito al Braga, dove si è imposto come un titolare della formazione biancorossa. La Samp starebbe valutando se affondare il colpo, e contattare la dirigenza portoghese per imbastire una trattativa in vista della prossima stagione.