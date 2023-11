La sensazione è che la formazione della Sampdoria di Andrea Pirlo verrà riconfermata (quasi) in blocco rispetto a quella vista prima della sosta con il Modena. Il tecnico, che in difesa e a centrocampo farà di necessità virtù visti i tanti indisponibili, potrebbe attuare soltanto un cambiamento, con il rientro di Verre sulla trequarti.



Il centrocampista era rimasto fuori a Modena causa squalifica, ma potrebbe riprendere posto insieme a Borini dietro all'unica punta. A fargli spazio sarebbe De Luca, con l'avanzamento di Esposito come centravanti di riferimento.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Facundo Gonzalez, Ghilardi, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Verre, Borini; Esposito. All. Pirlo