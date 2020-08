La gerarchia dell’attacco blucerchiato ad oggi è ben definita. In forza alla Sampdoria ci sono Quagliarella, Bonazzoli che potrebbe essere fresco di rinnovo, Gabbiadini (salvo proposte estere) e La Gumina, che per tipologia di formula di trasferimento – prestito con obbligo di riscatto al termine del prossimo campionato – sembra destinato a rimanere alla Samp. E’ noto però che Ferrero sta cercando un altro attaccante, con le caratteristiche che attualmente mancano alla Sampdoria.



Il profilo giusto potrebbe esser quello di Ernesto Torregrossa, tanto è vero che la Samp ha imbastito con il Brescia una trattativa addirittura prima della fine dello scorso campionato. Cellino dava una valutazione molto alta del calciatore, vicina ai 10 milioni di euro, ma la quotazione attualmente sarebbe scesa sino a 6/7 milioni. Il Brescia però secondo Il Secolo XIX avrebbe fretta di monetizzare, anche perché quei soldi andrebbero a coprire parte delle spese del campionato di B. Per questo motivo i biancoblù avrebbero iniziato a parlare con altre società, ad esempio Udinese, Parma e Genoa.



Torregrossa dal canto suo starebbe premendo per essere ceduto ad una società di Serie A, e ha già espresso il suo gradimento nei confronti della destinazione blucerchiata. Il rischio per la Samp è rappresentato dalla volontà del Brescia di incassare: la prima società a mettere sul piatto i soldi potrebbe scavalcare le altre pretendenti.