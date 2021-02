Nelle varie prove di Bogliasco, in questi giorni Claudio Ranieri ha lavorato molto sull'attacco a due. Nelle scorse partite, il mister ha riproposto con continuità la coppia formata da Keita e Fabio Quagliarella, ma in vista di Benevento-Sampdoria il tecnico blucerchiato starebbe prendendo in considerazione pure un altro giocatore. Negli ultimi allenamenti infatti hanno preso notevolmente quota le possibilità di un impiego dall'inizio di Ernesto Torregrossa.



A lasciare spazio all'ex Brescia, nello schieramento offensivo con un trequartista e due punte, sarà logicamente uno dei due attaccanti. Si potrebbe ipotizzare l'esclusione di Fabio Quagliarella, anche per una questione di impiego del numero 27 e di dosaggio delle energie, ma si sta facendo strada con forza anche l'ipotesi di una panchina, almeno inizialmente, per Keita. A quel punto il tandem offensivo inedito sarebbe rappresentato da Torregrossa in coppia con Quagliarella. Gli ultimi dubbi, comunque, verranno sciolti soltanto nella rifinitura.