Molto probabilmente, contro la Juventus, nonostante il massiccio turnover in attacco toccherà ancora una volta a Fabio Quagliarella e Francesco Caputo reggere il peso offensivo. Questo perché le alternative della Samp, ossia Ihattaren, Torregrossa e Gabbiadini, non verranno impiegati. Gabbiadini è certo di non essere convocato, situazione simile per Ihattaren che deve ancora recuperare la condizione, mentre Torregrossa ha una situazione più complessa.



Secondo La Gazzetta dello Sport l'attaccante, subentrato nel secondo tempo della gara con il Napoli, è parso ancora piuttosto lontano dalla condizione ottimale. La punta verrà convocata, ma partirà dalla panchina, e magari darà il cambio a gara in corso al numero 27.