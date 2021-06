Come si legge sulle pagine di Tuttosport, Massimo Ferrero ha provato a portare Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria. L'ex tecnico della Juventus non sarebbe però convinto dell'idea, difficile anche dal punto di visto economico. Per questo motivo alla fine potrebbe spuntarla Roberto D'Aversa. Oggi è previsto un incontro tra i blucerchiati e l'agente dell'allenatore.